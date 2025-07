Zweimal Heldin statt Opfer: "Wäre bereit für den dritten Anruf"

Fünf Stunden dauerte das erste Gespräch, in dem zuerst eine falsche Polizistin und dann ein Fake-Staatsanwalt eine Kaution ergaunern wollten. „Der Anruf kam um 11.30 Uhr mit anonymer Nummer. Eine leidend klingende Frauenstimme erklärte mir, dass meine Tochter in Wien einen schweren Unfall verursacht hatte“, schmunzelt Leopoldine Zöhrer. „Da war mir alles klar. Denn ich habe keine Tochter, sondern einen Sohn. Also dachte ich mir, aus Jux steige ich ein, mache aus Franz eine Franziska und versuche, die Betrüger zu überführen.“

Das Opfer war schlauer

Die Fake-Polizistin erklärte, dass eine Radfahrerin durch das Verschulden der Tochter gestorben sei, sie deshalb im Gefängnis sitzt, aber gegen eine Summe von 86.000 Euro freikommen könnte. „Um glaubwürdig zu bleiben, habe ich einen Weinanfall vorgegaukelt. Dann wurde ich zu einem angeblichen Staatsanwalt vermittelt.“