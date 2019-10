Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand im Südburgenland

Dienstagvormittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Siedlungshaus in Pinkafeld (Bezirk Oberwart). "Wir sind mit 17 Mann ausgerückt und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen", erklärt Feuerwehrkommandant Kurt Tripamer im Gespräch mit dem KURIER.

Zwei Personen, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen und Häuser konnte verhindert werden.

"Die Nachlöscharbeiten laufen noch", sagt Tripamer am Dienstagvormittag. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache haben bereits begonnen.