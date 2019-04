Zwei Tote nach Frontalcrash: Prozess gegen 58-Jährige

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Schnellstraße S31, in dessen Folge zwei Personen ums Leben gekommen sind, hatte am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt ein gerichtliches Nachspiel. Eine 58-jährige Niederösterreicherin musste sich unter anderem wegen des Vorwurfes der groß fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Es war der 17. November 2017, als die 58-Jährige gemeinsam mit ihrer Familie in ihrem SUV einen Familienausflug in die Therme Lutzmannsburg unternehmen wollte. Im Wagen der 58-Jährigen fuhren auch ihr Ehemann sowie eine ihrer Töchter und das Enkerl mit. Die zweite Tochter fuhr im Auto dahinter.