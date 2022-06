Zwei tote Flüchtlinge: Mordprozess gegen Schlepper

Der 19-jährige Schlepper, in dessen Klein-Lkw im vergangenen Oktober an der Grenze zu Ungarn bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, muss sich heute, Montag, in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Ihm werden Schlepperei und Mord vorgeworfen.

Qualvoll

Der 19-Jährige soll die insgesamt 29 Flüchtlinge für rund acht Stunden Fahrt ohne Pause im Laderaum eingeschlossen haben. Die Flüchtlinge waren laut Anklage "in kauernder und gebückter Haltung teils übereinander, teils gegeneinander gedrückt" im Laderaum befördert worden. Die Luftzufuhr war stark eingeschränkt, die Flüchtlinge hätten acht Stunden, ohne Essen und Trinken und ohne Pause, in dem Laderaum verharren müssen

Zwei von ihnen - sie stammten aus Syrien und waren 33 beziehungsweise 37 Jahre alt - überlebten nicht. Die Männer dürften laut Obduktion erstickt sein.