Zwei Rottweiler bissen Neunjährige

Glück im Unglück hatte ein neunjähriges Mädchen, das in der Vorwoche von zwei Rottweiler-Rüden angefallen und gebissen wurde. Nach wenigen Tagen Krankenhausaufenthalt konnte das Mädchen, das bei dem Vorfall eine Verletzung am Ohr davongetragen hatte, das Spital der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt am vergangenen Wochenende schon wieder verlassen.

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, ereignete sich die Hundeattacke am Abend des 17. Juli auf Schloss Königshof bei Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See. Das Mädchen war mit seinen Eltern auf dem Anwesen eingeladen. Bei der Begrüßung wurde die Neunjährige von den Hunden, die im Garten frei herumliefen, angefallen und gebissen.