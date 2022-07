Zwei Luftdruckgewehre im Burgenland gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Wochenendhaus in Steingraben (Bezirk Güssing) haben unbekannte Täter zwei Luftdruckgewehre gestohlen. Nachdem sie ein Holzfenster aufgebrochen hatten, fanden sie in den Räumlichkeiten einen Waffenschrank und zwängten auch diesen auf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Der Einbruch wurde zwischen Montag und Mittwoch verübt. Die Polizei konnte Spuren sicherstellen.