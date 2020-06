Zwei Frauen verletzten 77-Jährigen

Stefan Heinrich wurde danach ins Krankenhaus Oberpullendorf gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Auch am Dienstag verspürt der Pensionist noch starke Schmerzen. "Ich hatte so Angst um meinen Fuß. Vor drei Jahren wurde ich am Oberschenkel operiert, und genau dorthin hat mich die Frau mit dem Stock geschlagen."

Die beiden Frauen wurden laut Polizei angezeigt. Sie sollen sich in der Gemeinde auch bereits mehrmals auffällig benommen haben, erklärt Bürgermeister Manfred Kölly.

Mutter und Tochter droht nun ein Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung.