Zwei Bürgerinitiativen gemeinsam gegen den Weiterbau der A3

Die Verlängerung der Südostautobahn bis zur ungarischen Grenze ist keine "gmahde Wiesn". Nachdem die Asfinag vergangene Woche den Bürgermeistern der Anrainergemeinden Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Klingenbach und Zagersdorf erste Trassenpläne präsentiert hat ( der KURIER berichtete), formiert sich Widerstand.

Die Bürgerinitiative "Big A3", die in diesen vier Kommunen schon vor einem Jahrzehnt erfolgreich gegen den Weiterbau protestiert hatte, und die erst im Vorjahr gegründete Bürgerinitiative Großhöflein und Müllendorf, die für Lärmschutz entlang der bestehenden A3 kämpft, wollen sich zusammenschließen. Die Details sollen in den nächsten Tagen präsentiert werden. "Wir wollen gemeinsam massiv auftreten", erwartet sich Big-A3-Sprecher Gerhard Wukovatz aus Wulkaprodersdorf mehr Durchschlagskraft. In jeder der sechs Gemeinden solle es einen Sprecher geben, ergänzt der Großhöfleiner Thomas Glock.

Beide sind sich in der Ablehnung eines Weiterbaus der A3 einig. Die Asfinag, die beim ersten Versuch an weitreichenden Lärmschutzwünschen (Einhausung) der Anrainer gescheitert ist, möchte diesmal 2023 mit dem Bau beginnen. Die Kosten für rund 10 Kilometer sollen etwa 250 Mio. Euro betragen.