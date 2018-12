Zurück ins Leben: Imkerausbildung mit über 50 Jahren

Aufgeben, dieser Begriff kommt im Wortschatz von Peter Ecker wohl nicht vor. Der gelernte Zimmerer war fast 20 Jahre lang in der Alubranche tätig. „Es war mein Traumjob“, sagt Ecker. Weitere zwei Jahre arbeitete er in seiner Heimatgemeinde Neckenmarkt (Bezirk Oberpullendorf) im Winzerkeller – bis er schließlich gezwungen war, den Job aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel zu hängen .

Zwanzig Jahre hatte er gegen seine Hauterkrankung angekämpft, doch der berufsbedingte Umgang mit Metall verschlimmerte sein Leiden. „Die Diagnose war schon eine Schocknachricht. Da zieht es dir in beruflicher Hinsicht schon den Boden unter den Füßen weg“, sagt Ecker. Weil er bereits 52 Jahre alt war, hatte er die Befürchtung, nicht so schnell wieder Arbeit zu finden.

Berufsbedingte Hauterkrankungen sind laut AUVA (Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt) die zweithäufigste Berufskrankheit. Peter Ecker hat das beste aus seiner Situation gemacht und eine zweite Chance ergriffen. Für seinen engagierten und vorbildhaften Weg zurück ins Berufsleben wird er am Mittwoch mit dem AUVA-„Back to Life Award“ für das Burgenland ausgezeichnet.

Nicole Steiger, Rehabilitations- und Sozialberaterin der AUVA streut ihrem Klienten Rosen. „Herr Ecker ist ein Beispiel dafür, wie man sich nach einer schweren Krankheit zurück ins Berufsleben kämpfen kann“, sagt Steiger. Ihr Klient habe gewusst, was er will und mit Unterstützung der Beraterin habe das auch geklappt.