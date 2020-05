Frau übersehen und mit Traktor überrollt

In Zurndorf, Bezirk Neusiedl am See, ist am Samstag eine Fußgängerin von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden.

Das Unglück geschah, als ein 52-jähriger Burgenländer mit der Zugmaschine einen Strohrundballen am Frontlader transportierte. Dabei dürfte er nach bisherigen Ermittlungen die 53-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See niedergestoßen und mit dem linken Hinterrad überfahren haben, berichtete die Landespolizeidirektion.

Zu dem Unfall kam es gegen 19.10 Uhr an einer Kreuzung im Gemeindegebiet. Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.