Zulauf zur Fußball-HAK ist auch ohne SVM ungebremst

Das Land hat nach der Pleite des SV Mattersburg dessen Anteile an der 2009 eröffneten Fußballakademie übernommen. Die 35 Prozent des SVM an der Fußballakademie Burgenland GmbH hält die Landesholding, das Land weitere 45 Prozent, je zehn Prozent liegen in den Händen des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV) und der Stadt Mattersburg. Die SVM-Anteile an der Errichtungs-GmbH der Akademie (ebenfalls 35 Prozent) übernahm die Landesimmobiliengesellschaft des Landes, auch hier sind Land, Stadt und BFV die weiteren Gesellschafter. Die Akademie-Lizenz liegt beim BFV.

Was noch fehlt, ist ein hochkarätiger fußballerischer Partner. „Denn“, so beschreibt es ein Kenner der Szene, „wir müssen den Burschen eine sportliche Perspektive bieten“, sonst wandern die Talentiertesten über kurz oder lang in Bundesländer mit Bundesligisten ab, nach Wien, NÖ oder die Steiermark.

Das Land unter dem zuständigen Sportlandesrat Heinrich Dorner hat deshalb die Fühler nach einem Partner ausgestreckt. Im Landesratsbüro hält man sich noch bedeckt. Dem Vernehmen nach wird mit LASK und Sturm Graz verhandelt, aber auch Zweitligisten sind nicht abgeneigt. Dass es noch im Juni eine Einigung gibt, sei aber nicht fix, heißt es.