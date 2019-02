Zukunft der Brettljause gesichert

Die längeren Öffnungszeiten hätten auch positive Auswirkungen für den Tourismus. „Es gab immer wieder Beschwerden von Tourismusgemeinden, wenn die Buschenschank in der Hochsaison zusperren musste“, sagt Schmitl. Viele hätten nur die Wahl gehabt, ins Gastgewerbe zu gehen und ein Heurigen-Restaurant aufzusperren. Doch mit der neuen Regelung, dass neun Monate durchgehend geöffnet sein kann, wurde das gelöst.

Was Interessierte allerdings zu beachten haben, „ohne professionelle Ausbildung geht es heute nicht mehr“, sagt Schmitl. Gute Weinqualität und Kreativität beim Speisenangebot seien notwendig, um am Markt zu bestehen. Aufholbedarf sieht die Expertin noch bei der Zusammenarbeit in den Regionen. „Wenn für die Buschenschank Produkte zugekauft werden, sollte das bei Direktvermarktern passieren“, sagt Schmitl. So würde die ganze Region gestärkt.