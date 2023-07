Zöllner in Ausbildung stellte Schmuggel-Zigaretten sicher

Zöllner, die sich eigentlich noch in Ausbildung befinden, haben am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) 8.800 geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Bei einem Praxiseinsatz im Rahmen der Ausbildung entdeckten sie im Laderaum eines Kleintransporters mit bulgarischem Kennzeichen zwei aufgrund ihres Gewichts verdächtige Treibstoffkanister, in denen insgesamt 44 Stangen Zigaretten versteckt waren, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.

Die angehenden Zöllner sollten bei der Schulung am 1. Juni die richtige Durchsuchung von Bussen und Kleintransportern lernen und brachten den bulgarischen Kleintransporter dafür in die Prüfhalle, wo sie prompt auf die geschmuggelten Zigaretten stießen.

