„Zivildiener Yannick ist eine Riesenhilfe fürs gesamte Team“

Seine Beweggründe? „Ich finde es super, mit Kindern zu arbeiten. In Jabing habe ich die U7 im Fußball trainiert und im Herbst möchte ich das Studium fürs Lehramt starten“, so der HTL-Absolvent.

„Vor allem beim Schaukeln oder Fußball spielen bin ich sehr gefragt“, lacht der Zivildiener. „Ich finde, dass es in Kindergärten sehr an männlichen Bezugspersonen fehlt. Als Mann habe ich logischerweise einen anderen Zugang zu den Kids.“

Die Kindergarten-Leiterin dazu: „Yannick ist ein großes Vorbild für die Kinder und eine Riesenhilfe fürs gesamte Team. Seine ruhige, besonnene Art ist bewundernswert, so was kann man in keiner Ausbildung lernen. Umgekehrt ist der Zivildienst bei uns auch für die jungen Männer sehr wertvoll, weil sie sehen, was im sozialen Bereich, speziell bei der Kinderbetreuung, geleistet wird.“

Im Burgenland gibt es aktuell 73 anerkannte Zivildiensteinrichtungen in den unterschiedlichsten Sparten, vom Rettungswesen über die Altenpflege bis hin zur Sozial- und Behindertenhilfe. Dass man seinen Zivildienst auch in einem Kindergarten absolvieren kann, das war bis vor drei Jahren im Burgenland noch gar nicht möglich.