Zirkus sitzt fest und ist auf Hilfe angewiesen

Wintergeld gestohlen

Denn auf der einen Seite können sie, weil seit Mitte März alle Vorstellungen gestrichen sind, keine Einnahmen erzielen, was auch noch länger so bleiben wird. Andererseits wurde die Familie darüber hinaus auch noch Opfer eines gemeinen Diebstahls, wie sie erzählt: „Dabei wurde uns das Wintergeld gestohlen. Das waren immerhin 18.000 Euro. Also viel Geld, dass wir in unserer schwierigen Situation dringend brauchen würden“, sagt der Familienvater und jetzt traurige Clown Emilio.

Dennoch gibt es auch ein wenig Hoffnung. So ist die Artistengruppe überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung von Neudorf und den umliegenden Ortschaften, die sie mit dem Nötigsten versorgt und ebenso dankbar für die Unterstützung der Gemeinde, die Strom und Wasser unentgeltlich zur Verfügung stellt. „Trotzdem ist die Familie Wertheim dringend auf Geldspenden angewiesen, um laufende Zahlungen wie Versicherungen, Leasingraten und Kosten für Instandhaltung zahlen zu können“, sagt Philipp Tröstner, der die Familie in ihrer Situation unterstützt. Wenn alles vorbei ist, soll es eine Gratis-Vorstellung geben.

Spenden BAWAG, Emil Wertheim, IBAN: AT04 6000 0801 1013 6203