Ziel ist Ökoregion im Süden

So wie Güssing werden, das predigt nicht nur Hollywood Star Arnold Schwarzenegger, das wollen auch die Nachbarbezirke im Norden und Süden. Die Bestrebungen sind in Jennersdorf und Oberwart da. Ist man im Norden noch weit von einer Umsetzung entfernt, wurde der Antrag in Jennersdorf eine Ökoregion zu werden bereits zum ersten Mal abgelehnt.

„Es war zu sehr auf einen LED-Erzeuger in Jennersdorf zugeschnitten“, sagt Reinhard Koch, Mastermind der Ökoenergie in Güssing und Konsulent der neuen Anwärter. Die Entscheidung trifft nämlich eine internationale Jury, ob eine Region zur Ökoenergie Modellregion aufsteigt.