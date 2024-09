Ziegelwerk Pinkafeld: Tag der offenen Tür zum 100sten Jubiläum

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Werks war das Jahr 1998, als ein zweites Werk am Standort eröffnet wurde. Seitdem werden hier Großformat-Dachpressziegel hergestellt, die für ganz Österreich und das Ausland produziert werden. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung hat das Werk zu einem der modernsten und produktivsten Ziegelwerke in Europa gemacht.