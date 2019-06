Zentrale Bahnhöfe: Doskozils Idee für Wien-Pendler

Beim „Unique-Talk“ am Montagabend diskutierten die drei Landeshauptleute der Ostregion – Michael Ludwig, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) und Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) – über aktuell wichtige Themen der am stärksten wachsenden Region Österreichs, darunter war auch der Verkehr. Dabei ließ der burgenländische Landeshauptmann mit einer Aussage aufhorchen: Es gebe bereits weit gediehene Verhandlungen, die Förderung des Individualverkehrs per Auto für Pendler nach Wien zurückzufahren, um diese in stärkerem Maß als bisher auf die Schiene zu bringen.