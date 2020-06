Zechpreller: Wirtsleute schauten durch die Finger

Das Leben auf großem Fuß währte nur einige Tage: Freitagvormittag nahmen Polizisten in Neusiedl am See einen mutmaßlichen Zechpreller fest, der seit dem vergangenen Sonntag in mehreren Lokalen und Pensionen im Bezirk gegessen, getrunken und genächtigt hatte – ohne freilich die Rechnungen zu begleichen. "Eine Lokalbesitzerin hat uns angerufen, weil der Gast die 351 Euro für Kost und Logis nicht bezahlen konnte", schildert ein Beamter der Polizeiinspektion Neusiedl am See.

Als die Polizisten eintrafen, war der slowakische Gast noch im Lokal – dass die geprellte Inhaberin die Exekutive angefordert hatte, war dem 43-Jährigen entgangen. Vor Ort war auch ein Taxilenker, der auf seinen Fuhrlohn von 40 Euro pochte. Im Zuge der Erhebungen wurde bald klar, dass der Gast in verschiedenen Lokalen in Bruckneudorf, Mönchhof und Neusiedl am See konsumiert hatte ohne zu bezahlen. Der Gesamtschaden beträgt exakt 1764 Euro.