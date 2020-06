Zahnärzte kämpfen gegen Werbung

Dass – umgekehrt – österreichische Zahnärzte in Ungarn Werbung machen, komme so gut wie nie vor, heißt es aus dem europäischen Verbraucherzentrum (ECC) in Budapest. Grund dafür sei, dass die Preise für den Zahnersatz in Ungarn weitaus günstiger seien und sich daher auch kaum Ungarn in Österreich behandeln lassen.

Genau diese Kostenfrage ist es auch, die laut einem Artikel des Vereins für Konsumenteninformation geschätzte 160.000 Österreicher (Ausgabe 2005) zur Zahnbehandlung in den Osten pilgern lässt. Exakte Daten gibt es nicht. Denn der Zahnersatz wird außer in Ausnahmefällen nicht von der Krankenkasse refundiert.

Zwischen 150 und 350 Euro kostet etwa in einer Zahnarztpraxis in Mosonmagyaróvár eine Krone. Material und Qualität seien gleich wie in Österreich oder der Schweiz, versichert man in der Ordination.

„Da glaubt man, man macht ein Schnäppchen. Dabei sind bei diesen Preisangaben aber die Vorarbeiten wie Röntgenaufnahmen noch gar nicht einberechnet", sagt der burgenländische Zahnärztekammer-Präsident. In Österreich seien provisorische Kunststoffkronen beispielsweise gratis, in Ungarn müsse man dafür bezahlen. In Haiders Praxis kosten Kronen – je nach Material – zwischen 300 und 800 Euro, sagt Haider. „Da sind aber Vor - und Nachbehandlung inkludiert." Dass die Qualität des Zahnersatzes bzw. der Zahnbehandlungen in Ungarn schlechter sei als in Österreich, glaubt Patientenanwalt Gerald Bachinger hingegen nicht.