Yachtclub-Streit: Klar zur Einigung

„Leinen los“ heißt es zwar noch nicht im juristischen Schlagabtausch zwischen dem Yachtclub Breitenbrunn (YCBb), der Gemeinde und den Esterhazy Betrieben, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont des in diesen Tagen so gut besuchten Neusiedler Sees. Nächste Woche soll es nach dem gestrigen Prozesstermin am Landesgericht Eisenstadt – der YCBb hatte gegen den Abriss seiner Gebäude Einspruch erhoben – weitere Gespräche geben. Beide Seiten bemühen sich um einen außergerichtlichen Vergleich, deshalb gab es nach der Verhandlung auch keine offiziellen Stellungnahmen zum aktuellen Stand der Verhandlungen.