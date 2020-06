Wut und Trauer "müssen sein"

Der Verein „Rainbows“ bietet in Österreich seit 1991 professionelle Unterstützung für „Kinder in stürmischen Zeiten“, bei Scheidungen bzw. Trennungen sowie Todesfällen in der Familie an. Im Burgenland ist Rainbows unter der Trägerschaft der Caritas seit 1995 aktiv. Im März starten die neuen Gruppen für Kinder von 4 bis 13 Jahren in Neusiedl am See, Gols, Eisenstadt, Oberwart und Güssing. Für Jugendliche bis 17 gibt es eigene Angebote auf Workshop-Basis. Der Kostenbeitrag für die Kindergruppen pro Semester (14 Treffen) beträgt 239 Euro. In Härtefällen wird dieser von der Jugendwohlfahrt übernommen oder mit Spenden finanziert.