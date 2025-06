Wunder im Stall: Wie Pauli dem Tod entkam

„Wir hatten keine Ahnung, was mit Pauli los war, haben jedoch am Hals eine Beule festgestellt, die beim Fressen größer und nach dem Schlucken wieder kleiner geworden ist. Natürlich haben wir sofort Tierärzte im In- und Ausland konsultiert“, schildert Michaela Binder, die Mutter der tierliebenden Schülerin, im Gespräch mit dem KURIER. „Es gab mehrere Vermutungen zu den Ursachen, unter anderem einen Riss der Luftröhre. Diese Annahme und auch alle anderen Mutmaßungen entpuppten sich jedoch als glatte Fehldiagnosen.“