Wulkaprodersdorf: Großeinsatz bei Entsorgungsbetrieb

Grund dafür seien die Investitionen, die das Unternehmen in den vergangenen Jahren in die Brandsicherheit investiert hat, sagt der Feuerwehr-Sprecher. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte noch zur Brandsicherheitswache vor Ort, ebenso wie die Brandermittler.

Nicht zum ersten Mal

Es ist nicht das erste Mal, dass in dem Entsorgungsbetrieb Feuer ausgebrochen ist. Im Oktober 2017 richtete ein Brand Schaden in der Höhe von mehreren Millionen Euro an. Der Vollbetrieb der Entsorgungsfirma konnte aufgrund des hohen Schadens damals erst wieder nach mehr als zwei Jahren aufgenommen werden.

Danach wurden zwischen den Räumen und den Sortieranlagen diverse Maßnahmen gesetzt, um im Fall eines Brandes die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, erklärt Prünner. Dadurch konnte der Brand dieses Mal auch rasch unter Kontrolle gebracht werden.