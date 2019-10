"Wulka-Prosciutto": Edler Schinken, der in aller Munde ist

„Die Herstellung von Prosciutto, das ist die Formel 1 der Fleischveredelung“, sagt Bauer. Zunächst hatte er in einem kleinen Holzstadl begonnen, 2013 wurde die Produktionsstätte für die Wein- und Schinkenreifung vollendet. So sei der österreichweit erste und einzige Betrieb entstanden, der sich ausschließlich auf die Herstellung von am Knochen gereiften Rohschinken und von in Barrique ausgebauten Rotweinen spezialisiert hat.