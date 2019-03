Wohnhausanlage in Eisenstadt nach Brand bei Postkästen evakuiert

In der Landeshauptstadt kam es Donnerstagvormittag zu einem großen Feuerwehreinsatz mit sechs Fahrzeugen und Dutzenden Einsatzkräften. In einer großen Wohnhausanlage in der Johann-Sebastian-Bach-Gasse 19 war im Eingangsbereich ein Feuer ausgebrochen.

Vorsorglich wurde das mehrgeschossige Wohnhaus vollständig evakuiert, die Bewohner warteten geduldig auf das Ende des Einsatzes und die Rückkehr in ihre Wohnungen. „Ich war gerade mit meinem Hund spazieren, als mich eine Nachbarin telefonisch informiert hat“, erzählt ein junger Mann dem KURIER. „Wo ist die Dame von 508?“ fragte eine ältere Bewohnerin einen Polizisten. Die werde gerade abgeholt, beruhigte der Uniformierte.