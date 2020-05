Wohnen in alten Mauern

Vom Spatenstich ist man in Oberwart noch etwas entfernt. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, das Land und die Gemeinde haben hier, wie berichtet, die Sporck Kaserne gekauft.

Im oberen Teil des Areals, der nicht unter Denkmalschutz steht, will die OSG 30 bis 35 neue Wohnungen errichten. Über die Aufteilung des Mannschaftsgebäudes und der freistehenden Fläche werde noch entschieden.

Das etwa fünf Hektar große Areal in Pinkafeld hat noch immer nicht endgültig den Besitzer gewechselt. Die Gemeinde, ein privater Investor und die OSG wollen sich das Areal aufteilen. Die Unterschrift der Gemeinde fehle noch, weil die ÖVP den Tagesordnungspunkt bei der vergangenen Gemeinderatssitzung nicht mehr aufnehmen wollte.

„Wir wollten den Vertrag zuerst prüfen“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Fritz Luisser. Am Freitag wird über den Punkt bei einer Sitzung abgestimmt. „Es wird ein paar Detailfragen geben, aber grundsätzlich sind wir dem Projekt gegenüber positiv gestimmt, wir hätten uns nur mehr Vision erwartet“, sagt Luisser.Die Stadtgemeinde will auf ihrem Teil der Liegenschaft ein Feuerwehrhaus errichten.

Sonst sollen aber auch hier vor allem Wohnungen entstehen. Der private Investor will die bestehenden Mannschaftsgebäude sanieren. Die OSG plant, einen ganzen Stadtteil entstehen zu lassen, in dem 300 bis 400 Personen wohnen können. Geplant sind 100 Wohnungen und 30 Reihenhäusern.