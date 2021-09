Wohnbauförderung ist für die Grünen eine Black Box

Der überwiegende Teil der Wohnbauförderung fließe in die vier gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen B-Süd, Erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, Neue Eisenstädter und vor allem in die OSG. Dass die Wohnbauträger neben ihrer Kernkompetenz – leistbaren Wohnraum für Burgenländer zu schaffen – verstärkt Gemeindeämter, Feuerwehrhäuser oder Pflegeheime bauen, sieht Petrik auch kritisch. „Die Förderrichtlinien sind so offen formuliert, dass die Wohnbaugesellschaften machen können, was sie wollen“. Der BLRH habe zudem bei einer anderen Prüfung festgestellt, dem Land fehle es bei der Aufsicht an Personal, – deshalb sei es stark vom Revisionsverband der Genossenschaften abhängig. Zwischen Verband und Genossenschaften gebe es aber personelle Überschneidungen, bemerkte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller. Petrik: „Der Hund passt auf die Wurst auf“.

Das Land sehe der Prüfung gelassen entgegen, hieß es aus dem Büro von Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Alle Themen seien bereits abgearbeitet, die Förderkriterien außerdem erst heuer erneuert worden.