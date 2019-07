Wo Zackelschaf und Turopolje Schwein zu Hause sind

Martina Neumann geht mit einem Kübel auf die Weide. Ein paar Mal klappert sie mit dem Griff und die Herde Zackelschafe gerät in Bewegung. Weg vom schattigen Liegeplatz, hin zur Biogerste im Kübel. „Die mögen sie besonders gern“, sagt Neumann und füttert die Schafe mit der Hand. Es habe lange gedauert, bis die scheue Rasse Vertrauen aufgebaut hat. „Das erste halbe Jahr sind wir schon fast verzweifelt, aber wir sind dran geblieben“, sagt die Biobäuerin.

Seit 2014 leben sie und ihr Lebensgefährte Rudolf Strobl auf dem Hof in Maria Bild im Bezirk Jennersdorf. „Wir haben beide in Wien gearbeitet und gelebt und kommen ursprünglich aus der Steiermark“, sagt Neumann. Ihr Mann hatte schon immer den Traum von der eigenen Landwirtschaft, um dort seltene Tierrassen zu halten. „Ich habe Kurse und Schulungen besucht und bin jetzt hauptberuflich am Hof“, erklärt Neumann. Die seltenen Zackelschafe hielten schon die Vorbesitzer. Die Rasse ist sehr alt, robust und stammt aus Ungarn.