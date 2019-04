Wo 20 Millionen Ostereier gefärbt werden

Das „Rohmaterial“ bezieht die Firma Schlögl von 80 bis 100 Landwirten aus dem Burgenland, Niederösterreich und der Oststeiermarkt. Immer stärker gefragt sind die Bio-Eier. Für das Färben dieser wurden jedenfalls mit dem Hersteller eigene Erdfarben entwickelt, für die natürliche Rohstoffe wie etwa Paprikaextrakt verwendet werden. Etwa 500.000 Stück verkauft der Betrieb pro Woche und der Bedarf wäre aus seiner Sicht noch größer, sagt Anton Schlögl. Deshalb werden weitere Landwirte gesucht, die nach Bio-Kriterien produzieren. Immer wieder würde auch wegen Anrainerprotesten die Gründung solcher Bio-Eierproduktionsstätten scheitern. Um die Nachfrage dennoch erfüllen zu können, hat die Firma Schlögl u. a. Abnehmverträge mit Bauern aus dem Waldviertel geschlossen.

Auch das Land hat eine Bio-Offensive gestartet. „In den landeseigenen Küchen werden in Zukunft auch Bio-Eier verwendet“, erklärt Agrarlandesrat Astrid Eisenkopf ( SPÖ) bei einem Besuch bei der Firma Schlögl.

Große Pläne gibt es auch bei der Firma Schlögl. Am Standort in Stoob-Süd, wo pro Stunde bis zu 200.000 Eier mittels fortschrittlicher Technologie genau kontrolliert werden, wird weiter ausgebaut: Nicht nur der Standort soll erweitert werden. Geplant ist auch eine Investition in Millionenhöhe für den Ankauf neuer Maschinen.