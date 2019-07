„Wir leben hier wie im Mittelalter“

Strom, klingelnde Handys, Verkehrslärm. Darauf kann man hier lange warten. „Wir leben hier wie im Frühmittelalter“,sagt Willi Heißenberger. Entschleunigung lautet das Motto in dem idyllischen Dörfchen am Waldesrand, erklärt der Obmann des Vereins Freilichtmuseum Frühmittelalterdorf . Ziel ist die authentische geschichtliche Vermittlung jener Epoche.

Die Grubenhäuser und schilfgedeckten Hütten haben Archäologen und Studenten der Uni Wien errichtet – so wie es sie zwischen 500 und 1000 nach Christus auch gegeben hat. Die Gesellschaft war landwirtschaftlich orientiert, man lebte in kleinen Weilern zusammen. So wie damals meist üblich, besteht auch das Frühmittelalterdorf heute aus fünf Wohn- bzw. Handwerksgebäuden, einem Keramikbrenn- und einem Backofen. „Nur die Schmiede ist etwas abseits, so wie man das zum Schutz der Wohnhäuser vor dem Feuer gemacht hat.“

Alles muss authentisch sein. Sogar die Hütten wurden ohne Schrauben gebaut.