Winzer mit Faible für britische Traktoren

In den 1960er-Jahren fuhr der damals 15-jährige Ackerl einen David Brown 880. Eine Liebe fürs Leben. Denn 34 Jahre nach dem Verkauf der Zugmaschine kaufte Ackerl das inzwischen ziemlich verwahrloste Fahrzeug vom damaligen Besitzer in Pinkafeld zurück.

Neben dem OTC, der aktuell 24 Mitglieder aus der Region hat – der älteste „Traktorist“ kommt aus dem Mattersburger Ortsteil Walbersdorf und ist rüstige 90 – hat Ackerl auch einen bundesweiten Verein gegründet: Im Gegensatz zum OTC, in dem Traktoren verschiedener Hersteller tuckern, kreist der „David Brown Traktor Club Austria“ ausschließlich um die Gefährte aus der legendären englischen Fabrik, die 1988 geschlossen wurde.

Franz Ackerl blättert in den „Tractor News“, rechts ein Setzkasten mit Traktormodellen.

Aber was macht die Faszination des Vierzylinders aus?

„Als Schlepper ist ein David Brown unschlagbar“, ist der Winzer überzeugt. Er hat früher selbst Vorführungen gemacht und kennt die Marke in- und auswendig. Elf seiner 14 Traktoren am Hof sind „very British“. 4.000 David Browns wurden bis 1988 in Österreich verkauft, Ackerls Traktor Club Austria hat seit der Gründung 2013 rund 180 Stück restauriert.