Wind bläst kräftig ums Haus

Das (Wind)-Rad haben Anton Beretzki und Peter Schaberl aus Güssing zwar nicht ganz neu erfunden, aber während anderswo Turbulenzen als störend erachtet werden, haben die beiden Südburgenländer ihre helle Freude damit.

Der eine, Beretzki, ist Sportwissenschafter, der andere, Schaberl, als Industriedesigner tätig. Beide also keine Männer vom stürmischen Fach. Und vielleicht wird gerade dadurch gepunktet.

"Der Vorteil liegt in der Einfachheit", beschreibt Beretzki. "Wir haben Überlegungen angestellt, wie man einen privaten Haushalt energieautark gestalten kann." Vier Jahre lang wurde getüftelt, herausgekommen ist das Projekt " Windhaus", ein Prototyp ist in Großmürbisch zu bewundern. Eng wird mit dem Europäischen Zentrum für Erneuerbare Energie (EEE) in Güssing kooperiert.