Willi Opitz ist Fixstarter im „Achterl-Finale“

In Windeseile hat Willi Opitz eine neue Weinkreation auf den Markt gebracht. Nachdem sich die Nationalelf am Montag ein Ticket für das Euro-Achtelfinale gesichert hatte, hat sich der sportaffine Winzer aus dem Seewinkel gleich am nächsten Tag an die Arbeit gemacht; das Ergebnis ist ein Rotweincuvée und nennt sich „Achterl-Finale“.

Der umtriebige Weinbauer schätzt unsere Chancen im Spiel gegen Italien am Samstag übrigens gar nicht so schlecht ein – Willi Opitz ist vom Sieg der Mannschaft überzeugt und arbeitet schon am „Vierterl –Finale“- Cuvée.