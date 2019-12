Wildschweine in bester Eisenstädter Lage

Zu gemütlich, meinen Anrainer und Stadt: Deshalb wurden am Donnerstagvormittag im Auftrag des Magistrats mehrere verwilderte Grundstücke inmitten bebauten Gebiets gerodet, weil die Vermutung bestand, dass im Unterholz „ Wildschweine hausen“, hieß es aus dem Rathaus. Die sechs Grundeigentümer der insgesamt 5.000 müssen die Kosten selbst tragen, die Stadt habe aber einen günstigen Anbieter organisiert, hieß es. Dass die Wildschweinplage in Eisenstadt damit beendet wird, glaubt aber keiner.

Das Problem sei im gesamten Burgenland „stark im Zunehmen“, weiß Landesjägermeister Roman Leitner. Die Population steige dank moderater Witterung und großen Nahrungsangebots stetig an. Am stärksten betroffen seien Gemeinden mit Siedlungsgebieten bis an den Waldrand – wie in Eisenstadt. Dort finden die allesfressenden Wildschweine auch in Gärten und Komposthaufen reichlich delikate Nahrung. Anders als Füchse, die danach wieder spurlos verschwinden, ackern die Schwarzkittel zum Ärger der Hausbesitzer aber oft den ganzen Garten um.