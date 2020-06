Wilderer trennte Hirschen Haupt ab

Wer für die Taten verantwortlich sein könnte, darüber will der Esterházy-Forstleiter nicht spekulieren. "Wir verdächtigen niemanden. Wir haben den Tatbestand bei der Polizei angezeigt."

Das Revier, das sich im Besitz von Esterházy befindet, wurde mit Anfang Februar an einen neuen Pächter übergeben. Geschossen werden darf aufgrund der Schonzeit für Rotwild seit 31.Dezember nicht: "Es gibt zur Zeit keine Erlaubnisscheine", erklärt Fischer.

Die zwei toten Hirsche in Breitenbrunn dürften nicht die einzigen gewilderten Tiere sein, die in den vergangenen Monaten im Nordburgenland gefunden wurden. "In den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See wurden mehrere Stück Wild geschossen", erklärt ein Beamter des Landeskriminalamtes Burgenland. Eine entsprechende Anzeige an die Staatsanwaltschaft werde gerade vorbereitet. Details könne man aufgrund des noch laufenden Verfahrens derzeit nicht nennen, hieß es.

Auch im Landessüden dürfte ein Wilderer sein Unwesen treiben. Wie berichtet fand ein Jäger in Windisch-Minihof Mitte Jänner ein getötetes Reh, obwohl Schonzeit herrscht. "Wir wissen noch nicht, wer dafür verantwortlich ist, sagt Bezirksjägermeister Reinhard Knaus