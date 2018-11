Wildbret: Regionales statt Import-Wild

Der Jagdverband will österreichweit eine Marke für das heimische Wildbret entwickeln. „Der Regionalitätsgedanke bei den Konsumenten wird immer stärker und das versuchen wir auszubauen, auch im Hinblick auf die Gastronomie“, sagt Leitner. Einige Revierinhaber haben sich aufgrund der niedrigen Preise schon auf die Direktvermarktung spezialisiert. „Diese Reviere können auch einen entsprechenden Erlös erzielen“, weiß Leitner.

Ein Paraderevier findet sich in Neckenmarkt, Bezirk Oberpullendorf, weiß Roman Bunyai vom Jagdverband: „Hier wird seit Jahren direktvermarktet. Es gibt einen Weihnachtsmarkt, Jägerheurige oder einen Frühschoppen mit Wildbret aus der eigenen Jagd.“ Bei der Genuss Messe in Oberwart (siehe Zusatzbericht Anm.) wird das Wildbret ebenfalls einen großen Part einnehmen. „Bei der Bühnenshow am Samstag wird Spitzenkoch Georg Gossi einen ganzen Hirsch verkochen“, sagt Bunyai.

Es sollen mehr Jagdgesellschaften motiviert werden, ihr Wildbret nicht an den Handel zu geben, sondern selbst zu veredeln und in der Region anzubieten. „So bleibt auch die Wertschöpfung hier im Burgenland“, sagt der Landesjägermeister. Viele Jäger würden von den hohen Auflagen für die Direktvermarktung abgeschreckt, auch hier gibt es vom Jagdverband Gespräche. Derzeit würden laut Jagdverband von den rund 31.500 Stück Schalenwild, die pro Jahr zur Strecke kommen, zwischen 13 und 15 Prozent direkt vermarktet. Der größte Teil mit 36 Prozent wird von den Jägern selbst gegessen. Der Rest geht an den Wildbrethandel. Und rund 18 Prozent davon fallen dem Straßenverkehr zum Opfer und müssen entsorgt werden.