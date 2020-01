Wieso die Landwirtschaftskammer 40.000 Flaschen Wein verkauft

Was also veranlasst die Standesvertretung dazu, ihre im Lauf der Jahre beachtlich angewachsene Sammlung an den Mann bringen zu wollen? „Es handelt sich um unseren Archivkeller“, informiert Verena Klöckl, zuständige Mitarbeiterin für Kellerwirtschaft und Weinvermarktung, auf KURIER-Nachfrage. Die Lagerfläche stehe allerdings – wie übrigens das gesamte Gebäude in der Esterhazystraße 15 – nicht im Eigentum der Kammer. „Und es wurde in den zuständigen Gremien nun entschieden, dass der jährliche Aufwand für die Miete nicht mehr in Relation zum Nutzen steht. Daher wollen wir den Keller auflassen.“