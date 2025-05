Warum wir der Reblaus die besten "Ananas" Österreichs verdanken

Als in den 1870er-Jahren die Reblaus erstmals im heutigen Burgenland auftauchte, verwüstete sie weite Teile der Weingärten. Besonders hart traf es die Region um Wiesen im Bezirk Mattersburg. Der Weinbau, für viele Familien Lebensgrundlage, stand vor dem Aus. In dieser Notlage suchten einige Bauern nach Alternativen – und fanden sie in der Erdbeere.

Deshalb heißt es "Ananas"

Die Wahl fiel auf die sogenannte Fragaria ananassa, eine Kulturerdbeere mit kräftigem Aroma, die ihren Namen dem lateinischen Namen verdankt. In Wiesen entwickelte sich daraus mit der Zeit ein Produkt, das zum regionalen Markenzeichen werden sollte: die Wiesener Ananas.