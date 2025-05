Wie Vossen österreichisch wurde

1997 musste der deutsche Mutterkonzern Konkurs anmelden, die Zukunft der Fabrik in Jennersdorf hing am seidenen Faden. Eine Werksschließung wäre für Jennersdorf und die ganze Region „ein Wahnsinn gewesen“, sagt der Stadtchef.

Unternehmen Seit 2004 gehört Vossen der Linz Textil AG und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter in Jennersdorf und Szentgotthárd. Geschäftsführer sind Michael Unger und Marco Talasz. 65 Prozent der Waren gehen in den Export.

Rund zwei Drittel der 5,3 Millionen flauschigen Produkte gehen alljährlich in den Export , Partner in 45 Staaten werden beliefert. Ganz oben stehen Österreichs Nachbarn und die Beneluxstaaten .

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle treffen Vossen fast gar nicht, weil das Unternehmen am amerikanischen Markt kaum präsent ist. Vossen hat vor einigen Jahren versucht, am US-Markt Fuß zu fassen, das sei aber „sehr schwierig“ gewesen, so Unger. In Übersee habe man andere Ansprüche an Hand- und Badetücher. Dick und schwer müssen sie sein statt weich und leicht.

Kreativität gefragt

Wie alle Industriebetriebe belasten auch Vossen hohe Energie- und Personalkosten sowie die schwierige Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Man sei auf Gas angewiesen, eine Alternative gebe es bisher nicht, bedauert Unger.