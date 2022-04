Wie (un)nötig ein Parteispenden-Verbot ist

Für die SPÖ stellt dies Doskozil höchstselbst klar: Es gebe keine Spenden von außen oder von Vorfeldorganisationen.

FPÖ-Landesgeschäftsführer Rudolf Smolej fragt im KURIER-Gespräch zurück, ob man angesichts des baulichen Zustands der blauen Parteizentrale in Eisenstadt wirklich auf reiche Gönner schließen könne? Der einzige Gönner, wenn man so will, ist zugleich Funktionär: Der Unternehmer Andreas Binder hat im Vorjahr den Bezirksvorsitz in Mattersburg übernommen und greife den Blauen in seinem Bezirk da und dort auch finanziell unter die Arme, lässt Smolej durchblicken.

Auch Grünen-Sprecher Christoph Gerhardt verneint nennenswerte Spenden, einzig ein Seewinkler Winzer habe einmal den Reinerlös einer Weinverkostung gespendet.

Am genauesten gibt ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas Auskunft: Im Landtagswahljahr 2020 habe er 273,60 Euro an Spenden verbucht (wenn Parteimitglieder ihren Beitrag aufrunden), aus Sponsoring und Inseraten gab es damals 21.700 Euro Einnahmen. 2021 gab es 82,50 Euro Spenden und weder Sponsoring noch Inserate, heuer bis dato überhaupt keine Einnahmen aus diesen Titeln. Was ist mit Zuwendungen potenter Teilorganisationen, etwa dem ÖVP-Wirtschaftsbund? Diese würden nicht als Spende oder Sponsoring gelten, sondern auf Statuten oder Kooperationen basieren. Die Beiträge des Wirtschaftsbundes seien aber sehr überschaubar.