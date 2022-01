Wie ein Frauenkirchner Geruchserlebnisse erschafft

Bei diesen Wanderungen lädt der Duftbauer seine Gäste im Sommer auf seine blühenden Felder zum Schnuppern ein. Dabei gibt Zwickl Einblicke in seine tägliche Arbeit und auch der Schmäh kommt nicht zu kurz – weshalb seine Führungen auch schon als „Duft-Kabarett“ bezeichnet wurden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten der olfaktorischen Safaris, die zwischen Ende Juni und August stattfinden, bereits jetzt ausgebucht sind.

Und was hat der Düfte-Tüftler heuer sonst noch in Planung? So einiges: „Das Sortiment am Feld wird mit fünf noch exotischeren Duftpflanzen ausgeweitet, zum Beispiel Ingwer Rosmarin. Und die Anbaufläche wird fast verdoppelt“, verrät Zwickl.