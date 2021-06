Blasmusik Supergroup Das „Woodstock der Blasmusik“ musste heuer tragischerweise abgesagt werden, Freunde des Genres können vielleicht hier ihre Schmerzen lindern. Startrompeter Thomas Gansch hat fast zwei Dutzend Kollegen zusammengetrommelt, um eine Frage zu klären: „Was ist Blasmusik?“. Die Antwort klingt vielseitig – vom Blechhauf’n bis zu den Wiener Philharmonikern.

21. Juni, 18 & 20.30 Uhr, www.konzerthaus.at

Praterbühne Auf Viktor Gernots Bühne gegenüber der Luftburg ist alles möglich, vielleicht sogar eine Heilung. In der Vorwoche gastierte der bibelfeste Stefan Haider mit „Sing Halleluja!“ Und schon erklimmt diesen Samstag die Mojo Blues Band die Bretter und proklamiert: „Blues Is The Healer“. Wem das nicht hilft, der suche sein Heil sonntags bei Omar Sarsams „Herzalarm“. Als Arzt versteht sich dieser Kabarettist auf die Heilkraft des Humors. Und das Programm verspricht so viel, dass man gar nicht nach Hause möchte. Montag: Die Tafelrunde u. a. mit Andreas Vitasek; Mittwoch: 20-jähriges Bühnenjubiläum mit den Schmähbrüdern Strobl & Sokal; Donnerstag: Hot Pants Road Club mit „Move It Up!“; Freitag: Manuel Rubey: „Goldfisch“. 19.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr)

19. bis 25. Juni, www.praterbuehne.at

Ina Regen Ihr Podcast „Rotweinplausch“ auf Spotify ist beste und auch bunte Unterhaltung. Intensiver aber ist, die Liedermacherin live zu erleben. Auf der Sommerbühne am Spittelberg in Wien tritt die eloquente Entertainerin im Zuge ihrer „Rot Tour 2021“ gleich zwei Mal auf: mit neuen Geschichten und Gedanken zum Menschsein in dieser nicht ganz einfachen Zeit.

19. & 20. Juni, 19 Uhr, www.theateramspittelberg.at