Wie aus einer Krise ein gutes Team entsteht

„Nach einiger Zeit konnte ich dann auch fast jedes Wochenende zum Schlafen heim“, sagt Sabine. „Wir haben immer zusammengehalten“, sagt ihre Mutter, die sich stets bemüht hat, alle Vorgaben zu erfüllen, damit ihre Tochter wieder nach Hause kommen kann. „Jetzt bin ich überglücklich“, sagt sie. Seit etwas mehr als einem Jahr ist Sabine wieder da. „Wir haben richtig darauf hingearbeitet. Sie hat ihre Schule fertiggemacht und ich habe alle Auflagen erfüllt“, sagt Anita. In der Übergangsphase war noch eine Betreuerin da, die öfters Hausbesuche gemacht hat. Ein wenig Wehmut war beim Auszug aus dem Kinderdorf auch dabei, verabschiedet wurde Sabine mit einer Gesangseinlage beim Kinderdorffest. Den Kontakt zu ihren Kinderdorf-Geschwistern und ehemaligen Betreuern hält sie aufrecht.

„Je besser es uns gelingt, mit den Eltern in Kontakt zu sein, ihr Vertrauen zu gewinnen und uns gut abzustimmen, umso besser können wir die Kinder im Dorf betreuen. Und wenn die Familie dann wieder Vertrauen in sich gefunden hat, Probleme und Konflikte zu bewältigen, kann auch die Rückkehr der Kinder gut gelingen“, sagt Kalcher. 2019 konnten so 167 Kinder und Jugendliche aus der Fremdunterbringung im SOS Kinderdorf wieder in ihre Familien zurückkehren.

Sabine denkt gerne an ihre Zeit im Kinderdorf zurück. Jetzt hat sie klare Ziele, will die Matura machen und Krankenschwester werden. Mit ihrer Mutter sei sie ein „gutes Team“ geworden, sie sind froh einander wieder zu haben.