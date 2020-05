Nordburgenland vom Winde verweht

Finanzielle Einbußen hat das Wetter den Einkaufszentren in Parndorf beschert. Statt bis 19 Uhr waren die Shops im Designer Outlet und im Villaggio nur bis zum späten Nachmittag geöffnet. Zuvor waren Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz, um Lkw-Fahrer und Kunden der Shoppingcenter, die stecken geblieben oder in den Straßengraben gerutscht waren, aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Straßen rund um das Industriegebiet mussten immer wieder vorübergehend gesperrt werden. Bis 21.30 Uhr verzeichnete die Landessicherheitszentrale (LSZ) mehr als 300 Einsätze. Es ging in erster Linie um Fahrzeugbergungen. Schwerpunkt der Aktionen lag in den Bezirken Eisenstadt und Neusiedl am See, stärker betroffen waren auch die Bezirke Oberpullendorf (B 62, L 260), Mattersburg (L 102) und der nördliche Teil von Oberwart, in den Bezirken Güssing und Jennersdorf verlief der Freitag hingegen laut Polizei unspektakulär. Landesweit waren rund 20 Straßen gesperrt. Die Sperre der B50 zwischen Eisenstadt und Schützen/Gebirge wurde am Abend aufgehoben.Bei der BH Eisenstadt-Umgebung wurde ein Krisenstab unter der Leitung von Vize-BH Gerald Leitner eingerichtet. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation am Samstag bessert“, sagte Leitner am Freitagabend. Am Flughafen Wien-Schwechat wurden bis Mittag 25 Flüge gestrichen.