Wetter und Räuber setzen Teichwirten zu

Deshalb züchtet er in seinen Teichen vor allem Besatzfische für Fischereivereine. „Vor allem Raubfische sind in letzter Zeit gefragt“, sagt er. Doch durch die wärmeren Temperaturen hätten Zander und Hecht vermehrt Probleme. Ein Teil der Fische wird auch direkt vermarktet. „Dieser Geschäftszweig ist immer mehr gefragt, wir richten die Fische gleich küchenfertig her – den ganzen Karpfen will fast niemand mehr“, sagt Hoffmann.

„Die Nachfrage nach heimischem Fisch steigt seit einigen Jahren an“, bestätigt auch Wolfgang Pleier von der Landwirtschaftskammer Burgenland, der für die Teichwirte zuständig ist. Mit den osteuropäischen Importen können die heimischen Produzenten allerdings nicht konkurrieren.