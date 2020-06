Wetter lässt Bauern um Ernte zittern

Die Hälfte unserer Apfelplantage ist ein Totalausfall", erklärt Herbert Knöbl, Landwirt aus Neudauberg, Bezirk Güssing. Doch nicht nur in Neudauberg sind große Schäden durch den Frost in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag entstanden. "Große Betriebe vom Bezirk Oberpullendorf bis Jennersdorf sind betroffen", sagt Rudolf Dorner, Obstbauberater der Landwirtschaftskammer (LK). In der Nacht von 9. auf 10. April fiel die Temperatur teilweise auf -5 Grad, was für die Apfelbäume verheerend war.