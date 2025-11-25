Wer über Herzchirurgie für Oberwart entscheidet

Braucht das Burgenland mit seinen rund 300.000 Einwohnern eine eigene Herzchirurgie? Unbedingt, ist Gesundheitsreferent und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überzeugt. Bloß nicht, warnt die Österreichische Gesellschaft für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie.

Zusätzliche herzchirurgische Zentren würden „nicht zu einer Verbesserung der Versorgung führen, sondern zur Fragmentierung bestehender Strukturen“, heißt es in einer von einem guten Dutzend Universitätsprofessoren unterzeichneten Stellungnahme. Sie warnen vor einer Reduktion der Fallzahlen und negativen Auswirkungen auf die Patientensicherheit, denn laut österreichischem Strukturplan Gesundheit gelte pro herzchirurgischem Standort eine Mindestbevölkerungszahl von 800.000 Einwohnern.

Dennoch hat die Landes-Zielsteuerungskommission (L-ZK) am 20. November einstimmig beschlossen, den Antrag zur Einrichtung einer Fachabteilung für Herzchirurgie an der Klinik Oberwart an die Bundes-Zielsteuerungskommission weiterzuleiten. Während die L-ZK ein Heimspiel ohne Gegner war (stimmberechtigt waren das Land und die Landesstelle Burgenland der ÖGK; der Vertreter des Bundes hat nur ein Vetorecht), ist die Bundes-Zielsteuerungskommission ein schweres Auswärtsmatch.