Fertigstellung des Golser Spitals verzögert sich um vier Jahre

Die Eckdaten fürs landeseigene Krankenhaus in Gols schienen jahrelang in Stein gemeißelt: 2026 Baubeginn und 2030 Inbetriebnahme. Dem KURIER liegt nun eine Unterlage der Gesundheit Burgenland zum „Neubau Klinik Gols“ (Stand 27.11.2024) vor, deren erster Satz lautet: „Um für das Burgenland eine flächendeckende, zentrale medizinische Versorgung zu schaffen, soll bis 2034 am Standort Gols als Ablöse der Klinik Kittsee ein interdisziplinäres Krankenhaus errichtet werden“.

Also bis zu vier Jahre länger als bisher bekannt soll es bis zur Fertigstellung des Spitals dauern.