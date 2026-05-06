„Wer nicht freiwillig kommt, wird gebracht“

Dass sich der Prozess noch mehr in die Länge zieht, missfällt der Angeklagten. Ihre Mimik spricht Bände. Mitte Februar hat am Landesgericht Eisenstadt der Prozess zur juristischen Aufarbeitung der Insolvenz des Pflegeheims Rosengarten in Bad Sauerbrunn begonnen, gestern stand der zweite Verhandlungstag auf dem Programm, erst am 10. September geht es weiter.

Der früheren Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin der Betreibergesellschaft DGW wird u. a. zur Last gelegt, vor der Insolvenz Teile des Erlöses aus dem Verkauf der Seniorenresidenz an sich selbst ausgeschüttet zu haben. Sie habe ja auch viel Geld ins Heim gesteckt, so die 64-Jährige, die sich „nicht schuldig“ bekennt.

Die Zeugenbefragungen am Mittwoch drehten sich um die Frage, ob die Anmeldung der Insolvenz samt folgender Schließung der Seniorenresidenz Anfang 2024 unausweichlich war.